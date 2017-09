In verticale Twisterpositie hoog boven de grond

Waar Klimmuur Centraal

Prijs 10 euro. Huur klimschoenen: 4 euro

Wie wel geconcentreerde puzzelaars zonder valvrees

Wie niet angsthazen die nog geen keukentrapje op durven

Drempelhoogte Laag. Flexibele toegankelijkheid, kleurrijke sfeer, geruststellend behulpzaam personeel Niet bang zijn voor het vallen! © Floor Koop

Boulderen wordt steeds populairder. Vroeger werd het alleen aangeboden als een extra optie in klimhallen, maar tegenwoordig richten steeds meer plekken zich alleen op het boulderen.



Boulderen is hetzelfde als klimmen, maar dan zonder touw of tuigje en je kunt het in je eentje doen. De verschillend gekleurde grepen die naar boven leiden zijn de boulderroutes. De kunst is om van tevoren uit te puzzelen wat de beste manier is om zonder al te veel onnodig energieverbruik boven te raken.



"Sommige routes moet je wel tachtig keer doen om ze echt goed uit te vogelen," zegt Esther, die terloops laat vallen weleens een enkel ­gekneusd te hebben bij het vallen op de bouldermat. Met die laatste bekentenis voelt de bouldermat maar als een soort halve veiligheidsmaatregel.



Twisterpositie

Wanneer je onzeker in een soort verticale Twisterpositie boven aan die grepen hangt, kun je er niet honderd procent van uitgaan dat je je bij een uitglijder niet bezeert. Maar, zegt Esther, klimmen en boulderen zijn juist ideale sporten om - naast dat het een ideale spierworkout is - dat soort initiële angsten te overwinnen.



Dat lijkt inderdaad de grootste uitdaging aan boulderen: niet bang zijn voor het vallen, dat je uitglijdt en met een welluidende knak een knieschijf uit de kom kukelt, maar juist: vertrouwen hebben, rustig nadenken over je volgende stap, en met elke boulderroute beter worden.



Voor de beginner kan het moeilijk zijn over die aanvankelijke angst heen te stappen. Maar oefening baart kunst, en zeker bij boulderen geldt: the only way is up.



