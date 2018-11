In silentdisco-club Hush dans je in stilte

Maar waarom zou je dat alleen op festivals en losse feestjes doen als je er ook een club van kunt maken, dacht horecaondernemer Adam Schuchard. En dus begon hij (naar eigen zeggen) de eerste silentdiscoclub van Nederland: Hush.



110 decibel

"Ik heb al feestcafé Lunar in de Halvemaansteeg, en de Lange Leidsedwars zit ook vol met feestcafés. Ik had geen zin in dat gedoe met geluidsoverlast, buren, 110 decibel en van die bellen achter de bar. Silent disco leek me een leuke oplossing."



De club is al een maandje open, maar 8 november vindt de officiële opening pas plaats. "We moesten nog even wachten op de dj booth en wat andere dingen, maar we wilden al even proef draaien. Tot nu toe zijn de reacties heel leuk."



Drie opties

In Hush krijgt iedereen bij binnenkomst een koptelefoon. Schuchard: "Borg is niet nodig, want iedereen krijgt er een dus iedereen moet er ook weer een inleveren. Of je hem nou gebruikt hebt of niet."



Smetvrees? Geen zorgen, na iedere 'beurt' gaat er een desinfecterende lap over de koptelefoon.