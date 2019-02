In galajurk of carnavalspak: het beste van dit weekend

Aan alles komt een eind

De achtste locatie van vintagewalhalla ­Emporium of Wonders zit tot deze donderdag gevestigd in het ­pittoreske Meterhuis in het Westerpark. De winkel is een rondreizend collectief en kiest iedere paar maanden een nieuwe plek om tweedehands kleding en sieraden te verkopen. Omdat het weer tijd is voor een verhuizing verkopen ze álles in hun 'oude' locatie. Oefen vast je onderhandelskills, hak een redbull naar achter en duik voorover in die berg tweedehands treasures.

Donderdag 28 februari (16.00-21.00)

Emporium of Wonders, Pazzanistraat 6