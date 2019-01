Dat hert moest toch worden afgeschoten bij de Oostvaardersplassen, dus heel wat duurzamer dan rundvleesbiefstuk Wat lancering menu met lage CO2

Waar Horecava, RAI, Europaplein

Wie Peter Scholte, Monique Mulder, Ferdie Olde Bijvank, Agnes Holtjer, Alexander Brouwer, Nancy Lentjes

Wanneer maandag 7 januari, 12.00 tot 13.00 uur



Drank en spijs *****

Sfeer ****

Hans weet nu dat koken zonder deksel twee à drie keer meer energie kost Schuimverslaggever hans van der Beek © Linda Stulic

"We hebben al vijf miljoen menu's in zeshonderd restaurants verkocht," zegt Monique Mulder van Dutch Cuisine. "Laten we er nu aan werken dat alle 6500 restaurants in Amsterdam een Dutch Cuisine­menu op de kaart zetten."



Eerst proeven, denk ik dan.



We toosten met chardonnay uit Nederland. "Proost allemaal," zegt Mulder. "Op onze impact."



We beginnen met knolselderij en witlof. Tja, dat krijg je ervan als je voedsel van om de hoek moet komen, in zoutkorst gegaard of niet.



Ik eet het allemaal keurig op.



In een normaal restaurant had hier zwezerik bij gezeten. Om me heen hoor ik dat niemand dat mist.



Het hoofdgerecht is aardpeer en hertenbiefstuk. Dat hert moest toch worden afgeschoten bij de Oostvaardersplassen, dus heel wat duurzamer dan rundvleesbiefstuk.



Ik zie drie aardperen en een stukje hert, tussen moussejes en paddenstoelen.



Buurvrouw Nancy Lentjes: "Eén stukje vlees is eigenlijk wel genoeg, hè."



Van mij had er anders best nog eentje bij gemogen.



Lentjes: "Ik heb er thuis nog zo een."



Ik zit overigens heerlijk te eten. Hert in plaats van rund - zo wil ik met liefde het milieu redden.



Het dessert: griesmeelpudding en stoofpeer. Dus geen ananas, want zo'n peer hoeft niet hierheen met het vliegtuig.



Ik heb zojuist 35 auto­kilometers bespaard, een kleine moeite. Ik was wel wat laat vanochtend en ben in de auto ­gesprongen, dus er gaat nog twee keer 5,4 kilometer vanaf.



