In dit bordeel kan je seks hebben met een pop

De pop-up is woensdag 24 januari van 15.30 uur tot 19.00 uur geopend. Voor 30 euro per half uur kan je het bed delen met een sekspop.



Het bordeel is een experiment van de programmamakers. "In verschillende onderzoeken wordt gesteld dat seks met sekspoppen over dertig jaar de normaalste zaak van de wereld is. Wij willen achterhalen of de wereld er nu al klaar voor is, in hoeverre seks met een pop vergelijkbaar is met menselijke seks en wat deze ontwikkeling betekent voor soa's, maar ook illegale prostitutie, uitbuiting en mensenhandel," aldus woordvoerder Thijs Verheij.



Dinsdag 30 januari zal er in het liveprogramma verder over gesproken worden.



