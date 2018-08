In deze zwemwateren zit wel/geen blauwalg

Behalve in de Sloterplas, de Nieuwe Meer en Het Twiske, heeft Waternet de giftige bacterie ook in de Amstel, bij IJburg en bij het strand Diemerpark gevonden. Op strand Blijburg wordt sterk afgeraden nog te zwemmen.



"We zien blauwalg opduiken op plekken waar we het nooit zien," zegt een woordvoerder van Waternet. In de grachten en de Amstel is de kans op blauwalg minder groot, zegt de woordvoerder. Toch is bij een meting in de Amstel, ter hoogte van Somerlust, ook blauwalg geconstateerd.



Ook bij IJburg werd door Waternet na verscheidene meldingen vastgesteld dat hier blauwalg in het water aanwezig is. "De blauwalg bij IJburg is afkomstig uit het IJmeer. Bij het schutten van de sluizen komt er blauwalg mee."



Officiële zwemlocaties

De Amstel en IJburg zijn niet aangemerkt als officiële zwemlocaties. Daarom worden geen zwemadviezen gegeven. "Als het wel officiële zwemlocaties waren, zou het advies nu zijn er niet te zwemmen."