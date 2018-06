In deze winkel kun je je sneakers schoon laten maken

Poets je de eerste dagen nog ieder vlekje van je nieuwe sneakers, na een avond stappen op plakkerige dansvloeren of banjeren over drassige festivalterreinen is het hek van de dam en valt er niet meer tegen de vlekken op te poetsen. Zit je dan, met je smoezelige stappers. Herkenbaar?



Voor Elise Metekohy, Mervin Lapré en Jessy Patty in ieder geval wel. Ze namen het heft in handen, gingen in de leer bij schoenmaker Nils Kalf en openden maandag 4 juni Sneakcare in de Rosmarijnsteeg.



Focus op sneakers

Schoenen oplappen doen ze niet, ze focussen zich echt op het schoonmaken ervan. Al kunnen ze kleine oneffenheden wel fiksen. Patty: "De focus ligt echt op het schoonmaken van sneakers, daar zijn we in gespecialiseerd. Maar als iemand met cowboylaarzen binnenkomt sturen we die natuurlijk niet weg."



Het duurt drie werkdagen voor je sneakers weer brandschoon zijn, maar de winkel biedt ook een spoedservice van één dag en een 'Quick cleaning' waarbij je - ouderwets - in de stoel gaat zitten terwijl je schoenen ter plekke snel worden schoongepoetst.



Sneakcare

Rosmarijnsteeg 10

Ma t/m zo 8.30 uur tot 19.00 uur



