In deze tenten kun je lekker laat komen eten

Lucius

Net visrestaurant Lucius (vernoemd naar de snoek) is open tot middernacht en serveert aan late gasten gegrilde of gebakken zalm, tong of fruits de mer.

Spuistraat 247

Keuken open tot middernacht



De Knijp

Publieksfavoriet bij bruin restaurant in het Museumkwartier zijn de saté, de 'boterzachte tournedos' en slakken in knoflooksaus.

Van Baerlestraat 134

Keuken open tot 00.30 uur



Bark

Bij visrestaurant Bark liggen genoeg oesters in de aqauria. Ideaal voor de Concertgebouwbezoeker die zin heeft in een laat snackje. De brasserie spreekt deze groep mensen graag aan: 'Bark biedt u alle geneugten uit de zee'.

Van Baerlestraat 120

Keuken open tot 00.30 uur



Meram

Burgers met pastirma, kip- en falafelgerechten: Meram is niet heel ingewikkeld qua keuken, maar wordt door fans veel bezocht.

Oa Meer en Vaart 175, Bos en Lommerplein 71, Bijlmerdreef 1181.

Sluitingstijden variërend van 00.00 tot 03.00 uur



De Japanner

Een zogeheten izakaya, waar mensen in Japan na hun werk met collega's heen gaan om bier te drinken en iets te eten.

Albert Cuypstraat 228 en Bilderdijkstraat 203.

Keuken open tot 00.30, in het weekend in De Pijp tot 02.30 uur



Taste of Culture

Dit Chinese restaurant wordt geroemd om de de authentieke keuken. Je kunt gerechten bestellen die je kent, dingen eten die je níet kent, en er is een geheime kaart vol spul waarvan je niet wist dat je het kón eten. Experimenteer dus vooral.

Korte Leidsedwarsstraat 139-141

Keuken open tot 01.00, in het weekend 03.00 uur



ACE

Chef en eigenaar Rik Thesing kan naast goed koken, ook een aardig potje pokeren. Daarom werd zijn restaurant een combinatie van die twee; het menu is opgedeeld in 'games' en elk gerecht heeft de naam van een pokerterm.

Utrechtsestraat 33. Keuken open tot 23.00 uur, in het weekend middernacht



Bojo

Lang voordat Amsterdamse restaurants hun openingstijden versoepelden kon je bij deze Indonesische toko al tot laat eten. Populair bij concertgangers die uit de Paradiso komen en liefhebbers van geitensaté.

Lange Leidsedwarsstraat 49

Keuken open tot 23.30 uur



Akbar Indian Restaurant

Vriendelijk Indiaas restaurant waar dezelfde kok al sinds 1981 de keuken bestiert. Naar verluidt is zelfs Bruce Willis fan van deze tent.

Korte Leidsedwarsstraat 15

Keuken open tot 23.00 uur



Wie laat hamburgers en steaks wil eten: Julius Bar & Grill, Hendrix, Cannibale Royale en Castell.



