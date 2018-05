In deze parken mag je je barbecue wél aansteken

West

Van 1 april tot en met 1 oktober mag je barbecueën in het Erasmuspark, maar niet op alle plekken. Zo is het sportveld off limits - want: om te sporten. Ook moet je minimaal drie meter afstand houden van bomen en struiken, moet de ­barbecue op een stabiele ondergrond staan, mag de warmtebron de grond niet raken én mag je geen gebruikte kooltjes en afval achterlaten op het gras. Even goed opletten dus, maar verder gril je hier in alle rust.



In het Westerpark mag ook vlees gebraden worden, maar hier ook niet in de buurt bij de sportvelden. Daarnaast kun je gebruik maken van de vaste barbecues in het park.



Nieuw-West

Het voordeel van het Rembrandtpark is dat het groot is, dus je hoeft niet om een plekje te vechten. Vooral voor ­'westerlingen' is het dichtbij. Een ander pluspunt: in dit park mag je overal je barbecue neerzetten. Zo zijn er veel grote open grasvelden, onder meer aan het water. Ook kinderen hoeven zich hier niet te vervelen, die kunnen zich vermaken bij de Stadsboerderij of in een van de vele speeltuinen in het park.



Even verderop kan ook langs het water gebarbecued worden, namelijk rond de Sloterplas in het Sloterpark. Op het Sloterstrand is het sinds mei 2018 verboden om hamburgers te grillen. In het Piet Wiedijkpark en Stadspark Osdorp mag je de barbecue juist weer wel aansteken.