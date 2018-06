In deze buitenbaden kun je de hele zomer terecht

Brediusbad

Het bad aan de Spaarndammerdijk is compleet met ligstoelen, kiosk, 33 meterbad en recreatiebad een prima plek om zomers te plonsen. En in de groene omgeving ben je even op vakantie in eigen stad.



Spaarndammerdijk 306

Iedere dag van 10.00 tot 17.30 uur mag er recreatief gezwommen worden, op doordeweekse dagen kun je baantjes trekken van 7.00 tot 10.00 uur en bij heel mooi weer is het bad doordeweeks tot 19.00 uur open en in het weekend tot 17.30 uur.



Sportplaza Mercator

In de buitenbaden (een wedstrijd- en een pierenbad) van het sportwalhalla in de Jan van Galenstraat mag alleen gezwommen worden als het écht lekker weer is. Dus check bij twijfel voordat je afreist naar het bad even de Facebookpagina.



Jan van Galenstraat 315

De buitenbaden zijn iedere dag van 13.00 tot 18.00 uur geopend en in de zomervakantie al vanaf 11.00 uur. Baantjes trekken kan op maandag en woensdag van 9.00 tot 11.00 uur.