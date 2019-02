In de racewagen stappen bij Madame Tussauds

Als bezoeker van het museum kun je in een simulator gaan zitten en deelnemen aan de Grand Prix Experience, die woensdag in het museum is geopend. In die simulator kunnen je voelen hoe het is om mee te racen, bijna uit de bocht te vliegen en om een pitstop te maken.



Singapore

Het idee is overgewaaid uit de vestiging in Singapore, zo laat Annemiek Dolfin van Madame Tussauds weten. "Een half jaar geleden hebben we dezelfde experience geopend in Singapore. Het is daar zo'n succes dat we besloten hebben om het concept over te nemen. Bovendien wilden we onze sportafdeling al vernieuwen."



Bezoekers kunnen een ritje maken onder begeleiding van de Duitse autocoureur Sebastian Vettel. Een kaartje kost in eerste instantie vijf euro per persoon, naast de reguliere toegangsprijs voor het museum. "De prijs kan op termijn nog veranderen," stelt Dolfin.