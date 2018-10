In de Posthoornkerk kun je studeren in stilte

Stadsherstel stelt de kerk op de Haarlemmerstraat de dagen voorafgaand aan de tentamenweek open voor studenten die graag in stilte én in het hartje van de stad studeren.



Eerder dit jaar werkte Stadsherstel, dat zich ontfermt over monumenten en bijzondere Amsterdamse panden, ook al samen met de UvA en gooide de deuren van kerk De Duif open om zo de drukte in studielocaties als de UB rond de tentamenweek wat te verlichten.



Gratis

Met het openstellen van de Posthoornkerk als studielocatie worden zeventig extra studieplekken gecreëerd, met stroompunten, wifi en gratis koffie en thee.



Ook studenten van andere universiteiten en hogescholen zijn welkom. De toegang is gratis op vertoon van een studentenpas.



Stadsherstel vult de panden zo op momenten dat er even niets gebeurt en hoopt bovendien zo een jongere generatie te interesseren voor Amsterdamse erfgoed.



Studeren in stilte in de Posthoornkerk

Zaterdag 20 tot en met maandag 22 oktober

09.00 uur - 19.00 uur

Haarlemmerstraat 124-126