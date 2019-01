In de bios: honden, webcamseks en konkelende vrouwen

The Favourite

Yorgos Lanthimos' The Favourite mag zich afspelen aan het Britse hof van de vroege achttiende eeuw, het is allesbehalve de statige kostuumfilm van weleer. In de film staat het gekonkel in een driehoek van vrouwen centraal. Mannen doen er in The Favourite niet echt toe. Ze zijn er wel, maar slechts zoals vrouwen er in veel te veel andere films zijn: in de marge, als wegwerpobjecten die heel even worden begeerd en gebruikt.



