In Buitenveldert kun je op vleermuizensafari

In het kader van, jawel, de Nacht van de Vleermuis, wordt op vrijdag 25 augustus een heuse vleermuisexcursie georgiseerd. Avontuurlijke liefhebbers van de vliegende beestjes kunnen die avond met stadsecoloog Anneke Blokker op pad in Buitenveldert.



Amsterdam lijkt misschien niet de meest voor de hand liggende habitat voor een gezonde vleermuispopulatie, maar volgens schattingen van de gemeente leven er tussen de 8.000 en 10.000 vleermuizen in Amsterdam. Rondom 't Kleine Loopveld, een waterrijk gebied in Buitenveldert, zijn wel vijf soorten te zien en te horen.



Tijdens de excursie vertelt Blokker over de verschillen, de leefwijze van de kleine zoogdieren én worden ze gespot door middel van een 'bat-detector', een klein apparaat dat de ultrasone echolocatie van vleermuizen hoorbaar maakt voor mensen.



Vleermuisexcursie

Vrijdag 25 augustus om (21.30) €5

't Kleine Loopveld, Buitenveldert



