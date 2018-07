Ik hoor meer dan eens: "Hij kende hem al van pup af aan."

Ik hoor 'Ik voelde me steeds energielozer' en grijp meteen naar mijn blocnote. Ik ben op weg naar Gein, we zijn nog ruim binnen de ring.



Het is een meisje, nog lang geen dertig. Ze heeft deze ochtend haar baan opgezegd, verneem ik, al had ze net een nieuwe functie. Ze praat tegen een grijzende collega. Hij eet een appel.



In Buurthuis Gein neemt Nico ter Steege afscheid. Hij was dierenarts, dertig jaar lang, ooit begonnen in een keet en daarna drie decennia meegegroeid in dit stukje deep down Zuidoost.