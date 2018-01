Ik had Baudet en Hiddema niet ingeschat als paardenmeisjes

Wat Jumping in Business

Waar Jumping Amsterdam, RAI

Wie Paul Riemens, Eric van der Burg, Bruno Bruins, Benno Leeser, Bas Eenhoorn, Thierry Baudet, Theo Hiddema

Wanneer Vrijdag 26 januari, 17.00 tot 23.00 uur



Drank en spijs: ***

Sfeer: **

Hans schuimt vanaf nu ook op zaterdag, met hét feestje van de afgelopen week

Een hostess loopt rond en zegt dat de show zo gaat beginnen. Tot enige actie onder de mensen leidt dat niet. Dus klimt Riemens het podium op en roept iedereen op naar de paarden te gaan, de zaal uit en dan links. "Daar is nog veel meer drank en eten."

Dat werkt wel. Massaal gaan we de zaal uit en dan links.



Op een groot terras, in de hoek van de bak, lopen hostesses met iets kleinere puddingbakjes, maar nu zit er in elk geval pudding in, met een koekje.



De ruiters zijn al begonnen. Ik weet niet wat de stand is, maar ik denk 2-0. Best leuk, die hopsende paarden op de achtergrond. Af en toe valt een balk.



Bij voetbal hoor je dan dat heerlijke 'oewwwwww', maar daar zijn de toeschouwers op de RAI-tribune duidelijk te beschaafd voor en het gezelschap op mijn terras heeft ­sowieso weinig oog voor de sport, want zo gaat dat in een skybox.



Een vrouw trekt aan mijn mouw. "Je hebt er vast een hekel aan als mensen zichzelf pitchen, maar..." Ze is dus van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, het nieuwe goede doel van Jumping Amsterdam, maar Riemens was dat in zijn speech helemaal vergeten te noemen. "En dat is best een beetje droevig."



Prima pitch.