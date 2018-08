IJzerwinkel De Haan in De Pijp moet na 87 jaar sluiten

De winkel die sinds 1931 in hartje Pijp zit vierde een paar weken geleden nog het 87-jarig bestaan. Toch is besloten de deuren vanaf het nieuwe jaar te sluiten. De klanten blijven weg.



De laatste twee jaar begonnen ze het goed te merken. "We moesten er een streep onder zetten, het ging niet meer," zegt eigenaar Rob de Koning.



Actions

Hij nam de zaak van zijn vader over en staat nu met een fulltimer en parttimer in de zaak. "Mensen lopen de Actions plat, of kopen via internet. Pas als het moeilijk wordt komen ze bij ons."



Op een Facebookbericht over de sluiting reageren mensen ontstemd: 'Weer een speciaalzaak minder.'