IJscuypjes omgetoverd tot winterse pop-ups

"Stamppotje bleek niet erg rendabel, maar we kregen wel veel aanvragen voor verhuur in de winterperiode," vertelt Ilse Spoelstra van IJscuypje.



De IJscuypjes op de Heiligeweg, Prinsengracht en Haarlemmerdijk zijn voorlopig het domein van mutsen-, sjaals- en tassenwinkel Barts. Op het Westergasterrein is The Stoof Show verrezen, op de Amstelveenseweg loop je een schoenenoutlet binnen, op het Gelderlandplein kun je schaatsen, op de Wibautstraat is het ijs ingeruild voor Trev' soepen, in Zeeburg en de Beethovenstraat kun je je maag vullen met Brabantse worstenbroodjes en op het Bijlmerplein met tosti's.



Halve liters

Ondanks de winterse kou toch zin in een ijsje van IJscuypje? Het filiaal op de Albert Cuyp blijft open en op de Beethovenstraat kun je halve liter potten in winterse smaken kopen.



De meeste winkels veranderen op 1 maart 2019 weer terug naar IJscuypje. Vier van de IJscuypjes, die tegenover Artis, op IJburg, het Mercatorplein en de Middenweg hebben geen nieuwe invulling, maar zijn tot die tijd gewoon gesloten.