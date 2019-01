Iedereen kan met 'eigen Rembrandt' in Rijks komen

Honderden eigengemaakte werken moeten in de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt komen te hangen. Schilderij, foto, beeldhouwwerk: elke vorm van beeldende kunst is welkom, maar het werk moet wel geïnspireerd zijn op Rembrandt.



Iedereen kan zijn of haar werk vanaf 1 februari tot eind maart digitaal insturen naar het Rijksmuseum. Een jury van kunstenaars en museummedewerkers selecteert in meerdere rondes de werken die vanaf 15 juli daadwerkelijk een plek krijgen in de Philipsvleugel van het Rijks. De werken blijven tot 15 september hangen.



Rembrandtjaar

Het Rijksmuseum viert in 2019 het jaar van Rembrandt ter gelegenheid van zijn 350ste sterfdag. Zo zijn er verschillende tentoonstellingen, lezingen en activiteiten. Het museum toont vanaf half februari voor het eerst tegelijkertijd alle werken van de meester uit de eigen collectie: 22 schilderijen, zestig tekeningen en driehonderd prenten.



In het najaar zal het Rijksmuseum nog uitpakken met schilderijen van Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera. Het betreft een expositie die tot stand gekomen is door een samenwerking tussen het Prado en het Rijks.