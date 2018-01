Iedereen een zakje schoolkrijt, Het Leven is Vurrukkulluk

Exact, maar dan exact om 19.30 uur, mag de rest van ons ook binnen. De lobby van Tuschinski stroomt vol, producent Matthijs van Heijningen staat bij de ingang hoogstpersoonlijk de gasten welkom te heten. Tussendoor: "Staan we weer, hè." Zo is dat.



"Dat is mijn zoon. De beste commercialmaker ter wereld." Van Heijningen wijst naar een ook alweer grijzende man en vertelt over de Super Bowl van afgelopen jaar en America Today en de bedragen die bij zijn zoon in een halve minuut rondgaan en hoe die vergelijkbaar zijn met de hele Nederlandse film in een jaar.



En dan moet Het Leven is Vurrukkulluk nog beginnen, de verfilming van Remco Camperts klassieker die we allemaal hebben gelezen voor onze middelbareschoollijst. Erg grappig en nog lekker dun ook.



Daar is Monique van de Ven. Haar zag ik voor het eerst in Turks Fruit, in de tijd dat ik ook Camperts boek las. Ik was van beiden net zo onder de indruk.



Goed, van Van de Ven natuurlijk een heel stuk meer - wie probeer ik hier voor de gek te houden?