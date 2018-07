Iamsterdam gehuld in regenboogjasje

New York en Amsterdam delen Pride boot

De verkeersbureaus van Amsterdam en New York City delen zaterdag een boot tijdens de Canal Pride om zo de voortrekkersrol die beide steden hebben als het gaat om LGBTQ-rechten te vieren.



De boot, een initiatief van Amsterdam Marketing en NYC & Company, legt een link met World Pride 2019, wat komend jaar gehost wordt door New York City. Het is voor het eerst dat de World Pride plaatsvindt in de Verenigde Staten.



De oranje met witte opblaasboot heeft opdrukken van zoenende paren en moet daarnaast beide stadsgezichten verbeelden. Op metershoge opblaasbare zuilen staan de skyline van New York en typisch Amsterdamse gebouwen.



Op de boot dansen vertegenwoordigers van Amsterdam Marketing en NYC & Company , de dresscode is wit en er is zelfs een speciaal dansje ingestudeerd op het nummer Go West van The Village People.



De boot vormt het sluitstuk van de Canal Parade en vaart om 16.00 uur uit.