I love my Muslim: bijzondere liefde in Amsterdam

Het was liefde op het eerste gezicht voor ras-Amsterdammer Carla (64). Toen ze Fouad (36) veertien jaar geleden zag 'begon de zon te schijnen'. In eerste instantie twijfelde ze door het leeftijdsverschil: "Maar ja, we waren zo verliefd dat we er verder geen last van hadden." Het waren vooral anderen die het raar vonden. "Mensen vroegen hem of hij z'n moeder had meegenomen."



Fouad brengt zijn gevoelens als volgt onder woorden: "Het gevoel bij Carla krijg ik met niemand.