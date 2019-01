Huilen in de club: het mag dit weekend

Nachtje huilen in de club

Word je helemaal kriegel van de druk dat alles maar 'leuk' en 'blij' en 'goed' moet zijn? Januari is zwaar en het leven is nou niet alleen maar leuk en blij en goed. Een zaal vol gelijkgestemden vind je dit weekend in Paradiso, waar een clubnacht puur gaat om 'sad rap'. Geen raps over bling, vrouwen en het goede leven, maar muziek over depressie, selfmedicatie, eenzaamheid en verlies. De clubnacht heet All My Friends Are Dead. Dat zegt genoeg.

Vrijdag 11 januari (23.00-05.00) €9

Paradiso