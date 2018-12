Hotmamahot opent nieuw restaurant in de Weteringstraat

Hotmamahot is uitbater van het nieuwe restaurant, maar de uitvoerende krachten zijn maître Mo Schuttel (o.a. Rijsel, Toscanini) en chef Tim van Grootheest (o.a. Bord'Eau) en sous-chef Mattijs Pasman (De Kas, Het Rijks).



Schuttel en Van Grootheest kennen elkaar uit restaurant Centra, dat nieuw leven in werd geblazen door Hotmamahot.



La Cacerola

Hoewel La Cacerola al sinds 1958 bestaat, is er in dit geval geen sprake van een doorstart. Schuttel: "Het restaurant liep goed, maar de eigenaren waren klaar voor iets anders en wilden graag een tijdje reizen."



De nieuwe horeca-ondernemers geven de tent naast een nieuwe naam, menu en wijnkaart, ook een opfrisbeurt. "Een beetje verven en stuken, misschien bouwen we er een barretje in. Maar in de warmte en charme van La Cacerola behouden we graag. Het is zo'n mooi, idyllisch plekje. Perfect gewoon."