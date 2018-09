Hoop voor de toekomst

Wat Kick-off VriendenLoterij PrijzenMarathon Metakids

Waar AMC, Meibergdreef

Wie Irene Moors, Gerard Joling, Clara van Karnebeek, Marit Kuyper,

Wolter Kroes, Danny de Munk, Bas van de Goor

Wanneer dinsdag 25 september, 13.30 tot 15.15 uur



Drank en spijs *

Sfeer ***

Hans was even stil op de terugweg Schuimverslaggever Hans van der Beek © Linda Stulic

Joling krijgt een toeter. Hij mag straks het startschot blazen, maar eerst vertelt Moors over Metakids, kinderen met een metabole ziekte. Dat is een afwijking in de stofwisseling: eiwitten en voedingstoffen ­komen vaak niet op de juiste plek in het lichaam, ze worden als het ware geblokkeerd. Als dat niet snel ­genoeg wordt ontdekt, is behandeling vaak al te laat.



Moors: "Ook deze kinderen ­moeten kunnen lopen, lachen, ­spelen als ieder gezond kind."



Ik kijk om me heen. Kleine ­kinderen in rolstoelen, vooroverhangend, apathisch, moeders op de hurken ernaast.



De zon schijnt.



Clara van Karnebeek, in doktersjas, vertelt dat de hielprik op 15 metabole ziektes screent en door deze actie worden dat er 27. Er zijn zo'n duizend verschillende soorten.



Daarom gaan deze BN'ers klauteren, glijden en klimmen, als kick-off voor de VriendenLoterij PrijzenMarathon voor Metakids. De helft van elk lot in de VriendenLoterij gaat naar onderzoek en een ­vroegere diagnose.



Het woord is aan Marit Kuyper. Haar dochter Myrthe heeft de ­metabole ziekte CDG-1a.



Alleen die naam al.



Myrthe is meervoudig beperkt, kan niet zelfstandig zitten en eten en heeft epileptische aanvallen.



Ze is zeven, maar verstandelijk is ze twee. Artsen vertelden kort na haar geboorte dat ze waarschijnlijk niet ouder zou worden dan een jaar.