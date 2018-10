Hoop verdriet op de school van Appie

Het Calvijn College zal altijd de school zijn van Abdelhak Nouri. In de hal hangt een schitterende foto van hem, in Ajax­tenue, voet aan de bal, blik vooruit.



Henk Spaan kan zijn boek op geen betere plek presenteren, en al helemaal niet met die fraaie titel Nouri. De belofte.



De familie van Abdelhak is er ook, maar het is niet de bedoeling dat pers hen benadert voor vragen.



Alle begrip natuurlijk.



Het binnenplein van de school druppelt vol. Een trap naar de lokalen wordt al snel een zittribune. Daar zitten de klassenvertegenwoordigers. Ze krijgen straks het eerste exemplaar, als symbool voor: dit boek is voor alle leerlingen.



Overigens is er nog een tweede eerste exemplaar, voor de familie.



Ook alle begrip.



Spaan vertelt in zijn speech dat hij er, ook tijdens het schrijven, telkens weer mee werd geconfronteerd in welke toestand Abdelhak verkeert. "Ik kwam soms in de knoop met de verleden en tegenwoordige tijd. Ik sprak ook mensen die zich vergisten."



Appie is, Appie was.