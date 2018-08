Honderdduizenden toeschouwers zagen bonte stoet Canal Parade

'Pride staat in het teken van vrijheid'

Delira (28) is geboren en opgegroeid in Turkije. Haar moeder Zayneb (56) is voor het eerst in Nederland en ‘nu kan ze zien hoe het er hier aantoe gaat’, zegt Delira. “Vrijheid is het mooiste dat er bestaat, dat wil ik haar laten zien. Prachtig dat het hier kan. In Turkije kon de Pride niet doorgaan, daarom zijn we hier. Ik wil Amsterdam steunen. Ze doen het goed hier.”



"Dat vindt ook de Belgische Niels (30) die getrouwd is met Delira. “Wij zijn een divers koppel, maar met open armen ontvangen. Ook door mijn schoonmoeder. Dat is top. Dat gun ik iedereen. Dus vandaag staat in het teken van vrijheid.” Wat dat betekent? “We hebben een plan. Een beetje drinkenen en rondlopen.”