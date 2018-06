Homoclub Nyx geeft les zelfverdediging

In de afgelopen maanden werden meerdere lhbt's in Amsterdam het slachtoffer van (vermeend) homofoob geweld. Het laatste slachtoffer was dragqueen Monique de la Fressange, die werd mishandeld terwijl ze wachtte op een Uber.



De lhbt-georiënteerde club Nyx gaat bezekers in juli zelfverdedigingsles geven. Initiator is Junior van Keulen, programmeur bij de club.



Vanwaar de les?

"De laatste tijd merken we binnen de community dat het niet zo fijn is om gay te zijn in Amsterdam. Er bestaat een idee dat álles hier kan, maar ondertussen durven weinig homoseksuelen hand in hand over straat. Elke avond lopen dragqueens, club kids en uitgedoste Amsterdammers het gevaar dat ze met verbaal of fysiek geweld geconfronteerd worden."



Is het dan zó erg dat zelfverdedigingsles nodig is?

"Om een voorbeeld te geven: onze gastheer is altijd prachtig uitgedost, en komt met make-up en al vanuit West met de tram. Hij werd laatst in zijn eigen buurt door een tiental jongens bekogeld met stenen, om wie hij is. Hij denkt erover zich voortaan niet meer thuis op te maken."



"En afgelopen week werd Monique de la Fressange mishandeld terwijl er mensen omheen stonden. Niemand hielp. Het zou goed zijn als iedereen leert hoe je uit een benarde positie komt. Niet alleen mensen die er toevallig opvallend uitzien, maar ook gewoon homoseksuele of lesbische stelletjes die elkaar een knuffel willen kunnen geven op straat."



Wat leren de bezoekers tijdens de les?

"Krav maga, een praktische vorm van zelfverdediging. Een instructeur geeft in onze grote zaal aan 25 man een les in zelfvertrouwen, ontsnappen en, voor de meest extreme gevallen, fysieke zelfverdediging."



Is nog meer mensen agressie leren wel de oplossing?

"We roepen niet op om terug te vechten. En je wordt ook heus geen Kung Fu Panda in een lesje. Het gaat erom dat je na een leuke avond uit zonder kleerscheuren thuiskomt. We leren dus vooral wegrennen en de-escaleren van een bedreigende situatie. En zelfvertrouwen, zodat iedereen in de stad zichzelf kan en durft te zijn."



Krav Maga in Club Nyx

Zaterdag 21 juli (21.15) gratis

Club Nyx, Reguliersdwarsstraat