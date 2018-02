Holland Festival wil grenzen verleggen

Zo zal het Metropole Orkest in Carré optreden met solisten van The Syrian Big Band. In de opera Trojan Women zullen de actuele spanningen aan de Koreaanse grenzen doorklinken.



Ook gaat een aantal voorstellingen over grensoverschrijdend gedrag, zoals de opera's van de Britse componist George Benjamin. Hij is tijdens deze editie 'componist in focus'. Er staan meerdere werken van hem op het programma, zoals zijn nieuwe opera Lessons in Love and Violence door De Nationale Opera.



Synthesizerinstallatie

Ivo van Hove keert terug met de revolutionaire toneelbewerking Romeinse Tragedies, waarbij het publiek tussen de spelers beweegt. Colin Benders, alias Kyteman, komt met een gloednieuwe synthesizerinstallatie tijdens Holland Festival Proms in Het Concertgebouw. Op die plek wordt eveneens een eerbetoon gebracht aan de overleden popster David Bowie.



Verder presenteert beeldend kunstenaar Steve McQueen zijn video-installatie End Credits over de Amerikaanse activist, zanger en communist Paul Robeson.



Nieuwe kunstenaars

Het Holland Festival wil Nederland ook kennis laten maken met een aantal nieuwe kunstenaars, zoals de Franse theaterregisseur Caroline Guiela Nguyen, de Frans-Vietnamese choreograaf Anne Nguyen en de Franse regisseur Mohamed El Khatib.



Het programma biedt ook een aantal gratis onderdelen, zoals lunchconcerten in de Passage van het Rijksmuseum en in het torentje van het Lloyd Hotel kunnen bezoekers luisteren naar de duizend jaar durende compositie Longplayer.