Hoe de nieuwe haring dit jaar is? Extra vet en ziltig wellicht?

Wat Haringparty 2018

Waar Hilton, Apollolaan

Wie Roberto Payer, Eric van As, Judith Osborn, Won Yip, Matthijs van Heijningen, Yves Gijrath, Dirk Zeelenberg, Patrick Lusink

Wanneer woensdag 13 juni, 17.30 tot 21.00 uur



Drank en spijs *****

Sfeer ****

Hans at toch meer saté dan haring

Niet lang, want daar klinkt een tune uit de boxen waarmee Rocky in topshape zou komen, en ook spuiten straaltjes water uit het water.



Nog geen bootje en Osborn in nautisch tenue.



Kijk, nu wordt er ook rook over het water geblazen en daar is het bootje dan, met mannen in pak en met Bengaals vuur uit een koker.



Osborn gooit trossen los. Dat doet ze goed.



Payer wandelt met een houten tonnetje over de loopplank. Er klinkt applaus.



De Hiltondirecteur steekt een haring in de lucht en dan... hap!



Voor de mensen achterin is dit alles ook te volgen op twee immense televisieschermen. Ik verzin dit allemaal niet. Er verschijnen inmiddels ook vlammen naast de boot.



Payer: "Haringparty 2018! Veel plezier!"



Ik eet een nieuwe haring. Vergelijken vind ik altijd best lastig.



