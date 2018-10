High-end modefeestje met hotdogs: da's stemmig, stemmig

Op de twee balkons is een foto-expositie. De foto's hangen aan hekken van een bouwplaats. Het jubileum wordt gevierd met tien covers met tien topmodellen. Dat wordt nog lastig kiezen.



Als ik mezelf mag plagiëren: doe een nietje door deze ruimte en je hebt een heel kalenderjaar glossy's.



Met de cocktail is niks mis, maar dat is het ook heel zelden.



Een meisje met een zwarte Zorro-hoed wordt door twee fotografen tegelijkertijd vastgelegd. Die zal straks ongetwijfeld bij de presentatie van de covers voorbij komen.



Die rondleiding dan maar.



Delatour: "Nou ja, boven is een expositie, dat heb je vast gezien. Straks worden de tien covers onthuld en verder is het een borrel."



Ik dank haar vriendelijk.



Het grote covermoment is daar. We zien een filmpje met een heleboel spreuken waar mensen kracht aan ontleden. No guts go glory, bijvoorbeeld, of Dream big, Create your future, Impossible is nothing, kortom één en al modepeptalk, en tussendoor dan die tien modellen.



Weer wel met knetterharde muziek, maar dat komt ook omdat ik naast de box ben gaan staan.