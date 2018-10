Hier zijn prachtige jongelui met heel veel volgers ergens

Dat is de Nederlandse brandmanager van Villa Massa, dus het is echt geen probleem, hoor ik van iedereen, ook van de brandmanager zelf, maar ik vang toch andere vibes op. Daar ben ik tijdens mijn laatste huwelijk in getraind.



Maar goed, dan zit je daar. Ik vraag Massa hoeveel broers, zussen, neven en nichten ze heeft moeten vergiftigen om de zaak over te nemen, je moet zo'n gesprek toch op gang brengen.



Massa: "No no, I was the bravest one. Veel mensen zijn toch bang om in een familiebedrijf te werken."



Puntje voor Massa.



Ik vraag of pa nog leeft.



"Zeker. Hij heeft net een baby gekregen."



Ah, the second dolce vita.



"Hij geniet nu meer van zijn privéleven. Meer tijd. Maar minder slaap."



Thuis google ik toch even zijn leeftijd.





