Hier vind je waterpret voor de kleintjes in Amsterdam

Zuid

Midden in het Vondelpark kunnen kinderen lekker spelen in een pierenbadje. Het badje is het hele seizoen gevud en wordt dagelijks schoongemaakt. Tussen 10.00 uur en 18.00 uur is er toezicht. Even buiten het park vind je een badje op het Cremerplein.



Ook het Beatrixpark heeft een groot pierenbad, dat ongeveer vanaf half mei geopend is. Rondom zijn wat speeltoestellen en aan de rand van het water kijkt een bronzen zeemeermin toe. Het water wordt dagelijks ververst.



Pootjebaden midden op het Museumplein kan natuurlijk ook. In de grote vijver laten veel toeristen hun voeten even afkoelen.