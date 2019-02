Hier kun je terecht voor de alcoholvrije borrel

Duurzaam en gefermenteerd

Bij dit café in Noord (met duurzame missie) heeft de ­alcoholvrije borrelaar genoeg opties. Verschillende soorten kombucha (gefermenteerde gezoete thee) zijn hier per glas (€3,50) of per fles (€19,50) te krijgen in de smaken jasmijn en earl grey.



Voor mensen die weinig voelen voor gefermenteerde thee, hebben ze bij de Ceuvel ook lokaal geproduceerde frisdrank (€2,50) in de smaken gember & citroengras, vlierbloesem en ­rabarber. Wie gewoon zin heeft in een biertje drinkt bij de Ceuvel Budels Malt 0.0 (€2,60).



Café de Ceuvel

www.deceuvel.nl