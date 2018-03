Hier kun je schaatsen in de regio Amsterdam

Vanzelfsprekend is de Jaap Edenbaan open. De kunstijsbaan was dat al langer en is niet afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar waar kan geschaatst worden op natuurijs?



Let op: niet overal is het veilig om te schaatsen, dus check eerst op locatie of het ijs stevig genoeg is.



De eerste schaatsers op de Keizersgracht zijn inmiddels gespot en ook op de vijver in het Vondelpark wordt geschaatst.



Ook op de Kleine Die in Noord, bij café 't Sluisje, hebben mensen donderdag de ijzers ondergebonden.



Donderdagochtend gaat de baan in Diemen Sniep open. Vanaf 10 uur 's ochtends kunnen daar op een ondergespoten weiland de ijzers onder. Datzelfde geldt voor landijsbaan aan de Poel in Amstelveen. In Broek en Waterland wordt eerst nog eens gemeten of het ijs de schaatsers donderdag al aan kan.



Buiten Amsterdam

De natuurijsbaan van de IJsclub Hard Gaat 'Ie in Landsmeer heeft groen licht gekregen van de ijsmeester. Vrijdagmiddag om 13.00 uur gaat de poort open en kan in eerste instantie de jeugd naar hartelust schaatsen. Per dag wordt gekeken of het ijs sterk genoeg is. Hou de website dus in de gaten.



De baan in Kudelstaart is sinds donderdag open.



In Schellingwoude, Den Ilp en Oudekerk aan de Amstel kan nog niet geschaatst worden, of wordt donderdag nader bekeken wat de mogelijkheden zijn.



Het door menig Amsterdammer zo vurig gewenste schaatsen op de grachten lijkt voorlopig nog een utopisch iets. Het water in de binnenstad is her en der al wel degelijk bevroren, maar nog niet stabiel genoeg om hordes schaatsers te dragen.