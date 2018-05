Hier kun je makkelijk aanmeren om een hapje te eten

Centrum

Hannekes Boom

Op volle snelheid naar het Oosterdok om een plek te kunnen bemachtigen bij Hannekes Boom. Schippers mogen aanmeren bij de aanlegsteiger en kunnen vervolgens op het grote terras neer ploffen om wat te eten en/of te drinken. Er is een wisselend weekmenu met verse en duurzame gerechten. Het nieuwe menu staat elke week op Facebook.

Dijksgracht 4



Waterkant

Voor de hand liggend met zo'n naam en mag dus niet ontbreken in dit lijstje: Waterkant. Het stukje Parimaribo van Amsterdam. Genieten van Surinaams Parbobier, saoto soep en roti in de Surinaamse... eh... Amsterdamse zon. Ook handige aanmeerplek om bij het ernaast gelegen tankstation even de jerrycan bij te vullen.

Marnixstraat 246



Brouwerij 't IJ

Als op de boot meer liefhebbers zijn van spe­ciaalbieren is het een goed idee om aan te meren bij Brouwerij 't IJ, dat ­karakteristiek Amsterdams speciaalbier brouwt sinds 1985. Wie kent de Natte en Zatte nou niet? Het proeflokaal van de brouwerij heeft een groot terras en een aanlegsteiger. Wel even van tevoren uitvechten wie de Bob is. En op tijd komen: het proeflokaal sluit om 20.00 uur. Hapjes bij de Brouwerij zijn schaars (kaas, worst en pinda's), maar je kunt wel snel even een burrito halen bij de afhaalmexicaan aan de overkant.

Funenkade 7



Café 't Smalle

In de grachtengordel kun je op veel plekken niet zo maar aanleggen: de woonboten liggen er strak in rijen achter elkaar, of de kades zijn hoog. Bij Café 't Smalle kunnen kleine sloepjes en bootjes aanleggen aan het terras op de steiger. Maar zoals al op de website van het café staat: negen van de tien keer zijn anderen u helaas voor geweest. Op het menu onder anders salades en een bal gehakt.

Egelantiersgracht 12



Café de Jaren

Hartje centrum, op het kruispunt van de Amstel, de Kloveniersburgwal en het Rokin zit sinds jaar en dag Café de Jaren. Door de ruime opzet is het er zelden overvol én ze hebben een fijn, beschut terras aan het water waar je aan mag meren mits je er een drankje of een hapje doet.

Nieuwe Doelenstraat 20