Hier kun je een duik nemen in Amsterdams natuurwater

1. Amstel, zuideinde Weesperzijde

Vanaf Roeicentrum Berlagebrug duik je zo de Amstel in. Oppassen voor boten, maar wel plek om te zonnen. Ook op de lange strook naast het terras van Café Hesp kun je makkelijk het water in.



2. Sloterplas

De zuidwestoever van de Sloterplas heeft een metamorfose doorgemaakt. Op de nieuwe trappen loop je zo het water in. Vanaf juli wordt ook het strand aan de noordoever verbreed, zodat er ruimte is voor foodtrucks.



3. Blijburg aan Zee

Het geliefd zandstrand op de kop van IJburg. Restaurant Blijburg voorziet in lunch, borrel en diner. In het weekend is er vaak muziek.



4. Diemerpark

Rustiger dan het nabijgelegen Blijburg en twee keer zo groot als het Vondelpark. Het strandje van het park is aan de oostkant te vinden.



5. Gaasperplas

Vanuit het centrum met de metro zit je er in een wip: het Gaasperpark. Dit is openluchtzwemmen met luxe: douches en wc's, een zonneweide, een langgerekt strand en horeca. Er is zowel een speelvijver als een strand.



6. Marineterrein

Door de aanleg van een drijvende boardwalk is de binnenhaven van het Marineterrein afgeschermd voor zwemmers. Het is nog geen officiele zwemplek, maar dat is wel het streven.