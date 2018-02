Hier koop je de mooiste bloemen volgens Amsterdammers

Bloemen op locatie (Oost)

Tipgevers zeggen: 'Het personeel is super lief en kundig. De bloemen staan altijd lang en zijn vaak bijzonder', 'Echt aandacht voor styling en je kan er gewoon met je vaasje heen. Zij maken een prachtig kunstwerk voor je', 'Ik heb nog nooit zo'n creatieve bloemenwinkel gezien' en 'Bram en Anchela runnen hun bedrijf zo duurzaam mogelijk. Bovendien nemen ze de tijd en aandacht voor je, of je nu een enorm boeket koopt of maar twee losse bloemen.'



Eigenaar Bram Serre: 'We bieden bijzondere en kwalitatieve bloemen en geven een garantie van vijf dagen. Storten je bloemen binnen die tijd in? Dan stuur je een foto en krijg je gratis een nieuwe bos.' Ook als het je eigen schuld is? 'Ja, dat zien we als een educatiemoment, we delen graag ons expertise. Verder werken we zo duurzaam mogelijk: scheiden afval, gebruiken geen gas, rijden elektrisch, werken met duurzame kwekers. Tegelijkertijd zijn we laagdrempelig, niet pretentieus. We zitten wel in Oost he. Een boeketje heb je dan ook al vanaf €20.'



Bloemenstal 't Lievertje (Centrum)

Tipgevers zeggen: 'De hele familie en het personeel zijn de vriendelijkste kooplui die ik ken. Het is een feest om bloemen te halen en bij te kletsen. Altijd betrokken en hartelijk', en 'Ze hebben dagelijks prachtige boeketten en die blijven altijd wel een ruime week goed. Bovendien kan je de mooiste boeketten bij ze bestellen voor een goede prijs en die komen ze ook nog thuis langs brengen. Ik ben nog nooit teleurgesteld geweest.'



Eigenaar Mischa van de Steur: 'We zijn echte Amsterdammers; gezellig, toegankelijk en heel service gericht. We denken graag met je mee, bezorgen kosteloos en de bloemen zijn nooit ouder dan twee dagen. Je kan alles per stuk kopen maar we hebben ook complete boeketten. We vinden het belangrijk dat je met elke portemonnee bij ons terecht kan. Vanaf €20 heb je een mooie bos.'