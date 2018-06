Hier kijk je het WK op groot scherm

- Missen we een plek? Laat het ons weten!



- In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het WK voetbal 2018



- Dat Oranje niet meedoet schrijnt nog, maar nu het WK voetbal begint, is het wel zo leuk om in de kroeg voor een ander land te kunnen juichen. Maar voor wie? Australië, dat Bert van Marwijk als coach heeft? Of toch good old buurland België?