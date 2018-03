Hier kan je schaatsen in de regio Amsterdam

Grachten en parken

Schaatsers op de grachten zijn inmiddels volop gespot, onder andere op de Prinsen- en Keizersgracht. Bekijk voor een impressie ons ijsblog. Ook wordt er zaterdag geschaatst op de vijver van het Vondelpark.



Vrijdag werd er nog geschaatst op de vijver van het Oosterpark. Een schaatser waarschuwt op de schaatskaart van Erik Ekkel daar wel voor een wak.



De ijzers werden vrijdag ook ondergebonden op de Haarlemmervaart en de Middenpolder in Amstelveen.



In de buurt van de Tuinen van West heeft de gemeente een veld van 50 bij 80 meter opgespoten. Inmiddels is de afgelopen dagen hier flink op geschaatst. Schaatsen in De Tuinen is op eigen risico. Mocht je door het ijs zakken dan komt het water niet hoger dan je enkels. De schaatsbaan is voor iedereen gratis toegankelijk.



Open natuurijsbanen

Sinds donderdag is de baan in Diemen Sniep open. Vanaf 10.00 uur 's ochtends kunnen daar op een ondergespoten weiland de ijzers onder. De schaatsbaan hoopt zaterdag de hele dag open te kunnen blijven.



Datzelfde geldt voor de landijsbaan van Schaatsvereniging De Poelster, naast de Poel in Amstelveen. De vereniging verwacht dat zaterdag de laatste dag gaat zijn dat er kan worden geschaatst. Om 15.00 uur organiseert de Poelster een sprintkampioenschap op het ijs. Voor 1 euro kunnen schaatsers meedoen.



IJsclub Schellingwoude meldt vrijdag op haar website dat de komende paar dagen op het weiland nog kan worden geschaatst.



Op de baan in Kudelstaart wordt zaterdag volop geschaatst.