Hier haal je jezelf door de wasstraat (6 tips)

Emporium of Wonders

Om de boel helemaal af te maken steek je jezelf in het nieuw. Of nouja, nieuw? Bij Emporium of Wonders scoor je tweedehands pareltjes: van design tot prullaria. Alles wat in de winkel hangt, is door de eigenaren zelf ontdekt, in de IJ-Hallen of op geheime adresjes.

Kinkerstraat 51