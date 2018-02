Hier gaat je hart deze week sneller van kloppen

Parools Valentijnsgids

14 februari kent evenveel haters als lovers. Gelukkig biedt de stad voor ieder wat wils. Met deze tips kan jouw Valentijnsdag niet meer stuk.

Woensdag 14 februari



Save the Date

Als je geen zin hebt om je in het hele datinggebeuren te storten, maar er wel meer over wil leren ben je in Pakhuis de Zwijger op de juiste plek. Daar bespreken o.a. first dates barman Victor Abeln en Noor Spanjer, auteur van het boek 'Dertig dates cadeau', prangende vragen als: wie betaalt de rekening (of splitten we 'm)?'. En gaan we na de eerste keer wél of niet mee naar huis?

Woensdag 14 februari 20.00 uur

Pakhuis de Zwijger