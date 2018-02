Hier eet je de lekkerste ramen van Amsterdam

Pho91

Oké, het Vietnamese pho is niet helemaal hetzelfde als ramen, maar wie met een dampende kom noedels even wil ontsnappen aan de winter wordt van beide even blij. Bij Pho91 eet je, mits je een plekje vindt, al jaren kommen noedels met runderbouillon (vanaf €12,50), die je eventueel kunt pimpen met sriracha (pepersaus), hoisin en limoen. Sinds kort staat er ook Bun Bo Hue op de kaart: pittige runderboullion die volgens Pho91 'niet voor watjes' is.

Albert Cuypstraat 91



Saigon Càphê

Een prima Vietnamese noedelsoep eet je op Centraal Station, een plek waar je normaal gezien niet warm van wordt. Recensent Hiske Versprille: 'We zijn verrast door de kwaliteit van de pho (je zegt fuh, €13,50). De bouillon is kruidig en je krijgt er een bordje rauwe taugé, verse kruiden en peper bij, en de soep is rijkgevuld met fijngedraaide gehaktballetjes, brisket, pens en rauw rundvlees.' Er zijn inmiddels drie vestigingen.

Centraal Station, Leidsestraat 95 en Willem van Weldammelaan 41