Het woord sorry kennen ze niet bij Vleesch Noch Visch

Waar bestellen we?

De bekroonde vegetarische pita van Vleesch Noch Visch kun je kennen van culinaire festivals. Deze wrap is nu ook te bestellen vanuit hun 'snackbar' in de Staatsliedenbuurt.



Wat zit er allemaal in die pita?

Vegetarische gyros, tzatziki, rucola, tomaat en rode ui. Los te bestellen (€8,50) of in een menu (€18,50), dan zit er friet bij, een salade en een gemberbiertje. Ik bestel zowel een menu als een pita los, want iedereen wil 'm proeven.



Anders nog iets?

Ik ben ook benieuwd naar de Indiase pita tikka masala. Ook deze is in een menu te bestellen, maar dan zit er in plaats van friet een wortel-pompoensoep bij (menu €20,50).



Tijd om te bestellen.

We loggen in bij Deliveroo en selecteren de menu's. Bij het Pita gyrosmenu krijg ik opeens de keuze of ik er een brownie bij wil (eh, ja!) en welke dan (de Oreobrownie!). Leuk, maar vreemd.