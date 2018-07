Gassan op de Dam. Dit zijn de vierkante meters van dagjesmensen. Maar vandaag wordt er een lint doorgeknipt en er zijn voetballers beloofd en hapjes van Rons Gastrobar. Ik ben erbij.



Het filiaal is flink verbouwd en dat wordt gevierd met een heropening. Benno Leeser: "Voor ons is dit een briljant moment. We hopen dat jullie dat ook zo ervaren."



Het woord briljant is niet zomaar gekozen.



In korte tijd is een enorme klus geklaard, hoor ik, onder meer een extra ingang naar de Noord/Zuidlijn, en ondertussen is gewoon doorgewerkt.



Leeser: "Er is slechts een kleine achterstand op de verkoop van vorig jaar. Het team verdient een groot compliment."