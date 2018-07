Het Sangriafeest en nog 9 zomerse weekendtips

Festivals buiten de ring

Wie zegt dat de beste feestjes in het centrum zijn? Festival Macumba strijkt dit weekend neer in Ouderkerk aan de Amstel. Dans op je blote voeten in het zand op reggaeton, dancehall of samba en eet Zuid-Amerikaanse hapjes. Zin om je terug te trekken? Er is ook een silent cinema, waar je met een koptelefoon op rustig kunt genieten van een Latijns-Amerikaanse film.

Zaterdag (12.00-23.00) €41

Ouderkerkerplas



Chin Chin Fest

Ook in West wordt een clubavond omgetoverd tot festival. De wekelijkse feestjes in Chin Chin Club krijgen een eigen podium in de Tuinen van West, waar je kunt dansen op de hitjes van Het Partyfeest x Terug nar Toen. Denk aan muziek uit de jaren 00 met Brace en Def Rhymz. Er is ook een house- en hiphoppodium, met onder andere optredens van Dio en Kris Kross Amsterdam.

Zaterdag 7 juli (12.00-23.00) €38,45 aan de deur

Tuinen van West



Zomer in de Bijlmer

De I Love The Bijlmer Summer Party pakt dit jaar uit met een groot terras, een barbecue en genoeg te snaaien voor de hele Bijlmer. Dj Cliffhanger en dj Jorge Trustfull draaien 'swingende r&b en hiphop'. Het feest gaat door tot in de late uurtjes.

Zaterdag 7 juli (15.00-03.00) €10 aan de deur

Tafelbergweg 4B