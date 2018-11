Het leven draait om seks, liefde en lust

Wat Adam’s Appel, expo en poëzieavond

Waar Sociëteit Sexyland, ms. van Riemsdijkweg

Wie Madeline Olmer, Sophia Destrée, Elodie van Dam, Gijs Schoneveld, Gijs Polman, Jan Marten Sevenster, Victor Abeln

Wanneer dinsdag 20 november, 19.30 tot 01.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans dubbelcheckte: een Twix inderdaad

In de houten keet van Sexyland zie ik kunst aan de muren, een drumstel, strandstoelen en een hond. In een liefdevol filmpje knabbelen twee jongelui een Twix naar elkaar toe. Ik hoop tenminste dat het een Twix is.



Twee piepjonge organisatoren komen een handje geven. Ze willen een platform bieden aan beginnende kunstenaars, dichters en musici.



Madeline Olmer: "We hebben lang nagedacht of monogamie ­bestaat. Mag het ook anders zijn?"



Sophia Destrée: "Is monogamie niet alleen een sociaal concept voor goed en kwaad?"



Ik vraag, even vaderlijk als voorzichtig, of ze niet veel te jong zijn voor die vraag.



"Nee, juist niet," zegt Olmer. "Die vraag geeft juist een bepaalde vrijheid." En: "Het gaat om het benaderen van de vraag. Het antwoord hoef je niet te hebben."



Ik pols hoe oud ze eigenlijk zijn.



18 en 19,5.Dat zegt Destrée ook: 19,5.



Daarna ga ik in een strandstoel zitten schrijven en heb ik zin in Kerstmis.



Later raak ik in gesprek met Gijs Polman. "We zijn allemaal 20, 21, en kennen elkaar van de middel­bare school, toen alles nog veel platter was."



Trots: "Het is voor het eerst dat mensen die ik ken zoiets organiseren." De wereld aan hun voeten. Ik heb er opeens iets meer vertrouwen in.



