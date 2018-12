Het is weekend en dít gaan we doen

Roze festival

In De Balie gaat het Queer and Migrant Film Festival, met films, debatten, masterclasses en fotografie over de lhbt-gemeenschap, de laatste weekend in. Wij tippen: de film When the Beat Drops, over de underground dansstroming Bucking (zaterdag 20.15 uur); de film The Man Who Danced Alone en aansluitend het panel Queer Maroc, over het verschil tussen lhbt+ in Nederland en Marokko (zondag 17.00 uur) en het debat Who speaks for Whom?, over activisme (zaterdag 16.00 uur).

Tot en met zondag 9 december

De Balie