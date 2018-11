Het is weekend en dít gaan we doen

The Color Purple in de stad

Van roman (1983), naar film van Steven Spielberg (1985) naar prijswinnende Broadway hitmusical (2005) en dan nu een Nederlandse revival in het DeLaMar Theater: The Color Purple en al haar thema's is van alle tijden.

Theatergroep OpusOne vertelt het verhaal van drie zwarte vrouwen in het zuiden van de Verenigde Staten aan het begin van de twintigste eeuw. Slavernij is dan wel afgeschaft, maar de gevolgen zijn nog sterk voelbaar...

T/m zondag 25 november, €22

DeLaMar Theater