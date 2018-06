Het is vandaag echt 'the gift that keeps on giving'.

Ik passeer twee jongemannen en vang op: "Dus ik zeg: ik zeg oké. Ik zeg..."



Het is niet te onderschatten hoe ongenadig graag ik een tijdje achter hen had aangelopen, maar ik moet naar Oud-Zuid, naar een event waar beautyproducten 'would like to introduce you to their lifestyle and beauty brands by inviting you for drinks.'



Het leven is keuzes en doe het maar eens goed.



Ik ben er bijna. Op de Willemsparkweg staat een grote spiegel pontificaal op de stoel. Daarop: 'You could look better.'



Uitstekende reclame voor de herenmodezaak ernaast, maar ik kijk beter niet en wandel door naar mijn eigen beautyevent.



Organisator Fabienne Bouland begint zich meteen te verontschuldigen. "Ja, gisteren was een hysterisch event van Glamour. Ik krijg de ene afmelding na de andere; iedereen heeft een kater."



Ik vind het een uitstekend begin.



Ze vraagt wat ik wil drinken en somt een aantal cocktails op. Ik heb al voor de mojito besloten, als ze zegt: "Of een espresso-martini?"